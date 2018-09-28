Россия будет участвовать в укреплении военного потенциала Ирака

Россия будет вносить вклад в укрепление военного потенциала Ирака, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, сообщает в пятницу РИА Новости.

"Россия неизменно выступала и будет выступать в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности иракского государства, вносить должный вклад в укрепление обороноспособности вооруженных сил вашей страны", — сказал Богданов на церемонии вручения ему премии за укрепление российско-иракского диалога.

По его словам, энергетическое и военное сотрудничество Российской Федерации и Ирака, а также партнерство в сфере борьбы с терроризмом достигло высокого уровня.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.