Россия будет участвовать в укреплении военного потенциала Ирака

28 сентября 2018 14:11 (UTC+04:00)

Россия будет вносить вклад в укрепление военного потенциала Ирака, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, сообщает в пятницу РИА Новости.

"Россия неизменно выступала и будет выступать в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности иракского государства, вносить должный вклад в укрепление обороноспособности вооруженных сил вашей страны", — сказал Богданов на церемонии вручения ему премии за укрепление российско-иракского диалога.

По его словам, энергетическое и военное сотрудничество Российской Федерации и Ирака, а также партнерство в сфере борьбы с терроризмом достигло высокого уровня.

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