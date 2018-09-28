Лавров призвал Совбез ООН поощрять договоренности двух Корей

28 сентября 2018 22:27 (UTC+04:00)

Необходимо поощрять мирные процессы на Корейском полуострове, поддерживая по линии ООН практическую реализацию договоренностей между Сеулом и Пхеньяном, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.

"Приветствуем положительную динамику ситуации вокруг Корейского полуострова, которая развивается в русле логики российско-китайской дорожной карты. Важно поощрять этот процесс на основе дальнейших шагов сторон навстречу друг другу и через стимулирование по линии СБ ООН практической реализации важных договоренностей между Пхеньяном и Сеулом", — заявил российский министр, выступая на Генассамблее ООН.

Он добавил, что Москва продолжит работать над скорейшим запуском многостороннего процесса, нацеленного на создание прочного механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

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