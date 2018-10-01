Дмитрий Песков: Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии

1 октября 2018 13:55 (UTC+04:00)

Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает в понедельник ТАСС.

"В Сирии продолжается борьба с террористическими организациями, эта борьба будет продолжена", - сказал журналистам представитель Кремля.

Отвечая на просьбу прокомментировать ракетный удар Ирана по Сирии, он лишь заметил: "Что касается нахождения в Сирии на нелегитимной основе иностранных военных, иностранных вооруженных сил, то позиция России очень хорошо известна".

Напомним, утром в понедельник Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части вооруженных сила Ирана) выпустил несколько баллистических ракет по территории Сирии к востоку от реки Ефрат, где, как утверждается, находились организаторы теракта в иранском Ахвазе. 22 сентября во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт, в результате которого не менее 29 человек погибли, около 60 получили ранения.

Москва неоднократно высказывалась против нелегитимного участия других стран в боевых действиях в Сирии.

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