Европа в ближайшее десятилетие может увеличить импорт газа на 100 млрд куб. м - Новак

3 октября 2018 10:46 (UTC+04:00)

Потенциал роста импорта газа в Европу в ближайшие 10 лет оценивается в 100 миллиардов куб. м. Об этом на панельной сессии в ходе Российской энергетической недели сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает в среду ТАСС.

"Что касается трубопроводного газа, мы рассчитываем сегодня на увеличение потребления соответствующего газа в Европе. За счет снижения собственной добычи и за счет роста потребления мы видим большой потенциал по импорту газа, в течение ближайших 10 лет мы оцениваем увеличение импорта (на) порядка 100 миллиардов куб. м газа", - сказал Новак.

Россия обладает возможностями для наращивания добычи нефти в этом году в рамках решения ОПЕК+, сказал Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы можем еще увеличить добычу, сейчас прорабатывются меры стимулирования", - сообщил Новак журналистам, добавив, что в этом году ожидается добыча на уровне 555 миллионов тонн.

Минэнерго не верит в возможность ограничения поставок газа из России, учитывая заинтересованность Европы в газе, заявил Новак.

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