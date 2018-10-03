Москва и Пекин обсудят доступ российских товаров на рынок Китая

3 октября 2018 13:38 (UTC+04:00)

Россия обсудит с Китаем новые возможности для доступа российских товаров на локальный рынок Китая в условиях торговых ограничений со стороны США. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая в Совете Федерации ,передает в среду ТАСС.

"Те действия, которые предпринимает администрация США в отношениях с Европой, Китаем, другими странами, открывают дополнительные возможности на этих рынках для российских предприятий", - сказал он.

"В это воскресенье (7 октября) в Пекине буду проводить переговоры с министром коммерции Китая и обсуждать те возможности, которые открываются для российской продукции, - сообщил Орешкин. - Китайцы сейчас повысили тарифы для американской продукции, при этом снижают тарифы для продукции из тех стран, с которыми у них активно развиваются торговые отношения". МЭР ожидает товарооборот с Китаем в 2018 году на уровне 120 миллиардов долларов - в 6 раз выше, чем с США, сказал Орешкин.

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