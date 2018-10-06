Российские и китайские дипломаты обсудили отношения Москвы и Пекина с ЕС

6 октября 2018 14:17 (UTC+04:00)

Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин обсудил с главой Департамента Европы МИД Китая Чэнь Сюем отношения Москвы и Пекина с Евросоюзом. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства, передает в субботу ТАСС.

Представитель КНР также был принят заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко.

"Были рассмотрены ситуация в Европе, состояние отношений сторон с Евросоюзом и некоторыми другими международными организациями на континенте, а также перспективы сопряжения интеграционных инициатив в Евразии", - отметили в министерстве.

"Консультации прошли в атмосфере взаимопонимания и доверия, традиционно присущих отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства", - констатировали в МИД России.

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