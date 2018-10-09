Новак сообщил, что газ по "Турецкому потоку" может пойти с 1 января 2020 года

9 октября 2018 14:16 (UTC+04:00)

Реализация "Турецкого потока" идет по графику, газ по обеим ниткам трубопровода может пойти с 1 января 2020 года. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", передает во вторник ТАСС.

"Что касается "Турецкого потока" - его строительство ведется в соответствии с утвержденными планами. Вы знаете, между Россией и Турцией было подписано соглашение межправительственное, утверждена дорожная карта и все идет по графику, к 1 января 2020 года можно будет поставлять газ уже по "Турецкому потоку", по двум ниткам (трубопровода)", - сказал Новак.

При этом он добавил, что приоритетными направлениями для поставок по "Турецкому потоку" являются Болгария и Австрия. "Продолжение одной нитки должно обеспечить поставки газа в юго-восточную часть Европы, в те страны, которые нуждаются в газе. Есть разные варианты маршрута. Есть вариант Греция и Италия, есть варианты поставок газа через Турцию в Болгарию, дальше Сербия, Венгрия и в Австрию [...] Сейчас идет расширение газотранспортной инфраструктуры в этих странах, для нас сегодня наиболее приоритетным является, безусловно, направление в сторону Болгарии и Австрии", - добавил министр.

Новак напомнил, что в данный момент со всеми странами подписаны дорожные карты развития газотранспортной инфраструктуры, сроки в которых "в целом синхронизированы со строительством "Турецкого потока".

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