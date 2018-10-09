Новак: Морская часть "Турецкого потока" готова на 85%

Морская часть трубопровода "Турецкий поток" готова на 85%, газ начнет поступать в конце 2019 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Общий процент выполнения - 85%. Это только подводная часть. Поэтому мы не сомневаемся, что до конца 2019 года весь проект будет реализован: как морская, так и сухопутная [части]. Газ начнет поступать в конце 2019 года", - сказал он.

Кроме того, министр добавил, что параллельно обсуждается еще один проект трубопровода по дну моря - "Посейдон". Решение по нему пока не принято.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.