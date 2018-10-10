СМИ назвали возможные время и место встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут снова встретиться в Финляндии в начале будущего года, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Ожидается, что до середины 2019 года Финляндия во время своего председательства в Арктическом совете проведёт Арктический саммит, куда оба лидера приглашены. По информации издания, переговоры с российской и американской сторонами продвинулись настолько далеко, что идёт речь о выборе дат.

"Один из вариантов - неделя, на которой отмечается День святого Валентина. День святого Валентина - 14 февраля", - пишет газета со ссылкой на источники.

Президент Ниинистё, которому принадлежит инициатива организации саммита для обсуждения проблем в том числе глобального потепления, сообщил газете, что интерес к мероприятию с американской стороны вырос и "ситуация на удивление стала меняться к лучшему". Он также отметил, что график зависит от гостей.

"Если уровень потенциальных гостей достаточно высок, расписание в большей степени зависит от них", - отметил Ниинистё.

Также финский президент уверен в предварительной встрече глав МИД стран, входящих в Арктический совет.

"Ключевым вопросом является, есть ли общая повестка для встречи, которую могут принять Соединенные Штаты, Россия и другие страны (входящие в Арктический совет)", - пишет издание.

Ожидается, что президент Трамп примет решение по Арктическому совету не ранее ноября, после промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся 6 ноября, пишет газета.

Арктический совет — международный форум, созданный в 1996 году по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы Севера. В состав организации входят Швеция, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия. Сейчас и до середины 2019 года в Совете председательствует Финляндия. Далее председателем станет на два последующих года Исландия.

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