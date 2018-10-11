Внешний долг России с начала года снизился на 9,8%

Внешний долг России с начала 2018 года снизился на 9,8 процента и на 1 октября составил 467,1 миллиарда долларов, передает в четверг ТАСС.

Регулятор отметил, что снижение задолженности перед нерезидентами произошло главным образом в результате сокращения внешних долговых обязательств частного сектора.

Внешний долг России на 1 января 2018 года составлял 529,1 миллиарда долларов, что на 2,9 процента выше показателя на начало 2017 года.

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