Внешний долг России с начала года снизился на 9,8%

11 октября 2018 18:03 (UTC+04:00)

Внешний долг России с начала 2018 года снизился на 9,8 процента и на 1 октября составил 467,1 миллиарда долларов, передает в четверг ТАСС.

Регулятор отметил, что снижение задолженности перед нерезидентами произошло главным образом в результате сокращения внешних долговых обязательств частного сектора.

Внешний долг России на 1 января 2018 года составлял 529,1 миллиарда долларов, что на 2,9 процента выше показателя на начало 2017 года.

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