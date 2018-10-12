Товарооборот России и Китая за девять месяцев вырос на 25,7%

12 октября 2018 09:30 (UTC+04:00)

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-сентября 2018 года вырос на 25,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР ,передает в пятницу РИА Новости.

Общий объем двусторонней торговли по итогам девяти месяцев этого года составил 77,15 миллиарда долларов. Китайский экспорт за отчетный период в Россию вырос на 12,7 процента и составил 35,2 миллиарда долларов, а импорт из России — на 39,2 процента, составив 41,9 миллиарда долларов, уточняется в сообщении.

В сентябре товарооборот между двумя странами составил 9,64 миллиарда долларов, Китай ввез в РФ товаров на 5,6 миллиарда долларов, Россия в КНР — на 4,04 миллиарда долларов, свидетельствуют данные.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8 процента по сравнению с 2016 годом — до 84 миллиардов долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8 процента — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России — на 27,7 процента, до 41,2 миллиарда долларов.

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