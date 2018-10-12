Россия предложила США взять письменные обязательства о невмешательстве

Россия предлагает США вместе взять письменные обязательства о невмешательстве в дела друг друга, Москва готова дать такие гарантии "в любой момент", однако со стороны Соединенных Штатов такого желания не наблюдается. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, передает в пятницу РИА Новости.

Российский дипломат рассказал, что РФ "неоднократно предлагала американцам вместе взять письменные обязательства о невмешательстве во внутренние дела друг друга". "При этом указывали, что можно базироваться на опыте восстановления дипломатических отношений между нашими странами в 1933 году. Тогда нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов и президент США Франклин Рузвельт обменялись личными нотами, в которых содержалось обязательство не покушаться на внутренние устои друг друга. Что интересно – на этом настаивали именно американские власти, поскольку в условиях Великой депрессии они сильно опасались советского влияния", — пояснил Борисенко.

"Сейчас мы предлагаем провести обмен письмами примерно такого же содержания, например, между главами внешнеполитических ведомств России и США. К сожалению, в Вашингтоне от этого упорно уходят, просто категорически отказываются", — отметил директор департамента российского МИД.

По его словам, в последний раз Москва выдвинула подобное предложение Вашингтону в июне текущего года, еще перед саммитом в Хельсинки. "Мы тогда направили проект подобного письма нашим американским коллегам, чтобы они его рассмотрели. Ответ США был отрицательный", — сообщил Борисенко.

Таким образом, по его мнению, "напрашивается вывод, что американцы не хотят брать на себя обязательства о невмешательстве в наши дела". "Мы готовы дать им письменные гарантии в любой момент, но с американской стороны встречного желания нет", — добавил Борисенко.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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