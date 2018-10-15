Новак и Зангане обсудили восстановление добычи в рамках соглашения ОПЕК+

15 октября 2018 21:29 (UTC+04:00)

Глава Минэнерго РФ Александр Новак провел в понедельник встречу с иранским коллегой, министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане, в ходе которой они обсудили дальнейшее восстановление добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

"На повестке дня стоит вопрос удовлетворения растущих потребностей в энергоресурсах по всему миру и недопущения перегрева нефтяного рынка. Нарастив совместными усилиями добычу на 1 млн барр./сутки, мы надеемся стабилизировать рынок и показать себя ответственными игроками", - приводит слова Новака пресс-служба по итогам встречи. По словам российского министра, "страны выступают за создание стабильных и предсказуемых правил игры в нефтяном секторе".

Министры обсудили дальнейшее регулирование добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а также сотрудничество двух стран в отраслях ТЭК.

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