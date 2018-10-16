Глубинное землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле Курильских островов

16 октября 2018 02:07 (UTC+04:00)

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4, произошедшее в Охотском море возле Курильских островов, сообщили "Интерфаксу" во вторник в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло во вторник рано утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 328 км в 360 км юго-западнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 12,3.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области агентству сообщили, что в населенных пунктах региона это землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

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