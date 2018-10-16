Путин и премьер Италии обсудят в Москве двустороннее сотрудничество

16 октября 2018 17:24 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин и премьер Италии Джузеппе Конте 24 октября обсудят в Москве двустороннее сотрудничество и международные вопросы, передает во вторник ТАСС.

"24 октября состоится визит к нам в Москву премьер-министра Италии, - сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. - Естественно, [на его встрече с Путиным будут обсуждаться] различные темы международного сотрудничества и международная проблематика".

Ушаков добавил, что это будет первый контакт Путина с нынешним главой правительства Италии. "Тем он и интересен и особо значим", - отметил он.

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