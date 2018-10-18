Россия и Монголия подписали долгосрочную программу военного сотрудничества

18 октября 2018 09:18 (UTC+04:00)

Долгосрочную программу военного сотрудничества подписали министерства обороны России и Монголии в Улан-Баторе, передает в четверг РИА Новости.

Подписи под документом поставили главы оборонных ведомств стран Сергей Шойгу и Нямаагийн Энхболд. Программа, в частности, предусматривает расширение сотрудничества при проведении совместных учений и в сфере военного образования.

Ранее в ходе переговоров с Энхболдом Шойгу заявил, что Россия будет наращивать военно-техническое сотрудничество с Монголией.

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