Россия и Монголия подписали долгосрочную программу военного сотрудничества

Долгосрочную программу военного сотрудничества подписали министерства обороны России и Монголии в Улан-Баторе, передает в четверг РИА Новости.

Подписи под документом поставили главы оборонных ведомств стран Сергей Шойгу и Нямаагийн Энхболд. Программа, в частности, предусматривает расширение сотрудничества при проведении совместных учений и в сфере военного образования.

Ранее в ходе переговоров с Энхболдом Шойгу заявил, что Россия будет наращивать военно-техническое сотрудничество с Монголией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.