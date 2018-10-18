Путин заявил, что торговые войны США и Китая негативно отразятся на всех странах

18 октября 2018 17:38 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин предупредил, что продолжение торговой войны США и Китая негативно скажется на всем мире. Такое мнение он высказал на пленарном заседании клуба "Валдай". Об этом в четверг сообщает ТАСС.

"Вы упомянули о торговых войнах и о санкциях: на мой взгляд <…> определенная риторика в Штатах связана с внутриполитической ситуацией. Во-вторых, календарь внутриполитический он какой? Сейчас промежуточные выборы, потом выборы президента, нужно сохранить определенные тенденции в экономике, - описал существующие реалии Путин, обращаясь к одному из участников клуба из Китая. - В среднесрочной перспективе такие действия могут вызвать какой-то положительный эффект, но в отдаленной, на мой взгляд, неизбежно наступят негативные последствия".

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