Тела восьми человек обнаружили в аварийной шахте в Соликамске

23 декабря 2018 08:05 (UTC+04:00)

Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, где в субботу произошла авария. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Пермского края.

"Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне - тела еще шестерых человек", - сказали в пресс-службе. Всего в шахте были заблокированы девять человек.

Спасательная группа начала спуск в шахту в Соликамске Пермского края для поиска девятого рабочего.

"Следующая спасательная группа уже спускается, пройдено 170 метров. С собой взяли три установки пожаротушения", - сказала собеседница агентства. По ее словам, последний рабочий, предположительно, находится в том же месте, где ранее обнаружены тела погибших. Также продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов горения в шахте.

В субботу, 22 декабря, около 10:04 мск произошло задымление в шахте компании "Уралкалий". Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек - сотрудники подрядной организации "УС-30", которые являются жителями Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. На месте ЧП действует оперативный штаб, работу которого возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.

По словам представителей "Уралкалия", задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек").

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