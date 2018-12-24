"Ъ": иностранные фонды в 2018 году вывели из России $1 млрд

Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный с 2013 года объем средств, который превысил $1 млрд и стал одним из худших показателей среди фондов развивающихся стран. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные расчеты, основанные на данных BofA Merrill Lynch, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всего за 12 месяцев из российских фондов вывели более $1 млрд. Больше фонды теряли только в 2013 году - $3,1 млрд", - пишет газета.

Издание отмечает, что негативный настрой иностранных инвесторов по отношению к России сохранялся большую часть года. Лишь в январе российские фонды зафиксировали приток инвестиций - более $500 млн, а затем рынок накрыли две мощные волны оттока. Весной иностранные инвесторы вывели $700 млн. Летнее затишье сменилось в начале осени новым исходом инвесторов, который продолжается до сих пор.

Движение средств в российских фондах лишь в первом полугодии было в общем тренде развивающихся рынков. По данным издания, за неполные 12 месяцев фонды, которые ориентируются на развивающиеся рынки, привлекли более $50 млрд, что на $12 млрд меньше поступлений 2017 года. Из стран БРИК (Бразилия, Индия, Россия и Китай) наибольший приток зафиксировали фонды Китая - $31 млрд, еще свыше $500 млн поступило в фонды Бразилии. Отток зафиксировали только фонды Индии, из которых за год было выведено почти $3,5 млрд.

Газета связывает текущую ситуацию, в том числе, с геополитическим фоном вокруг России - к примеру, с санкциями США в отношении "Русала", а также с угрозами американских санкций в отношении в отношении госбанков.

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