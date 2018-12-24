Россия надеется, что США и КНДР в 2019 году ускорят налаживание отношений, надо реализовывать договоренности Вашингтона и Пхеньяна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Министр отметил, что в уходящем году на Корейском полуострове наметились положительные тенденции.

«Улучшились межкорейские отношения, состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Россия как неотъемлемый участник общего процесса урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова способствовала достижению этих результатов и будет продолжать это делать – впереди еще очень много работы», - заявил министр в интервью информационному агентству РИА Новости.

«Имею в виду, прежде всего, необходимость реализовать достигнутые договоренности между США и КНДР и двумя корейскими государствами. Ожидаем, что Пхеньяну и Вашингтону удастся в наступающем году форсировать установление «новых» отношений во всех сферах в соответствии с Совместным заявлением их лидеров, укрепить взаимное доверие и содействовать установлению прочного мира на полуострове и его денуклеаризации в рамках наших общих усилий», - подчеркнул Лавров.

Позитивная динамика на Корейском полуострове отмечается с начала этого года и связана она с активизацией диалога Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели в апреле первый за 11 лет саммит. По итогам встречи была подписана декларация, зафиксировавшая стремление сторон добиваться полной денуклеаризации полуострова и объявить об окончании войны.

Идут и контакты по линии КНДР – США. Первый в истории саммит этих стран прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

На фоне позитивной динамики Москва заявляла о намерении поднять вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР. Введенный в конце 2017 года пакет стал самым жестким за все время действия международных санкций против Пхеньяна и предполагает не только строгое ограничение торговли с Северной Кореей, но и отказ третьих стран от северокорейской рабочей силы.

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