Россия надеется, что США и КНДР в 2019 году ускорят налаживание отношений

24 декабря 2018 16:41 (UTC+04:00)

Россия надеется, что США и КНДР в 2019 году ускорят налаживание отношений, надо реализовывать договоренности Вашингтона и Пхеньяна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Министр отметил, что в уходящем году на Корейском полуострове наметились положительные тенденции.

«Улучшились межкорейские отношения, состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Россия как неотъемлемый участник общего процесса урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова способствовала достижению этих результатов и будет продолжать это делать – впереди еще очень много работы», - заявил министр в интервью информационному агентству РИА Новости.

«Имею в виду, прежде всего, необходимость реализовать достигнутые договоренности между США и КНДР и двумя корейскими государствами. Ожидаем, что Пхеньяну и Вашингтону удастся в наступающем году форсировать установление «новых» отношений во всех сферах в соответствии с Совместным заявлением их лидеров, укрепить взаимное доверие и содействовать установлению прочного мира на полуострове и его денуклеаризации в рамках наших общих усилий», - подчеркнул Лавров.

Позитивная динамика на Корейском полуострове отмечается с начала этого года и связана она с активизацией диалога Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели в апреле первый за 11 лет саммит. По итогам встречи была подписана декларация, зафиксировавшая стремление сторон добиваться полной денуклеаризации полуострова и объявить об окончании войны.

Идут и контакты по линии КНДР – США. Первый в истории саммит этих стран прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

На фоне позитивной динамики Москва заявляла о намерении поднять вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР. Введенный в конце 2017 года пакет стал самым жестким за все время действия международных санкций против Пхеньяна и предполагает не только строгое ограничение торговли с Северной Кореей, но и отказ третьих стран от северокорейской рабочей силы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол Сирии: Политика США на Ближнем Востоке провалилась
Арабские страны 17:03
Азербайджан становится привлекательным туристическим направлением для граждан России – Бочарников
Туризм 15:52
МИД КНР потребовал от США срочной отмены ордера на арест финдиректора Huawei
Китай 14:24
В России ужесточили правила хранения оружия
Россия 14:22
Азербайджан и Россия намерены создать СП в сфере нефтедобычи
Энергетика 14:09
Процесс открытия филиала МГИМО в Азербайджане продвигается – посол России
Общество 13:38
Лента новостей
В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация книги и фильма посвященных 15 летнему периоду президентства Ильхама Алиева
Политика 17:38
В Азербайджане из оборота изъято свыше 3,5 тыс. поддельных манатов
Происшествия 17:15
Утверждены новые правила приема в вузы Азербайджана
Общество 17:09
Посол Сирии: Политика США на Ближнем Востоке провалилась
Арабские страны 17:03
В Баку строятся новые линии ливневой канализации (ФОТО)
Общество 17:00
Парламентская коалиция Израиля объявила самороспуск: выборы через четыре месяца
Израиль 16:53
В Азербайджане около 200 пациентов были обследованы с целью выявления инфекционных заболеваний
Общество 16:51
Танцующие небеса в Баку (ФОТО)
Культура 16:44
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 1,2 раза
Финансы 16:42