Россия в октябре опередила Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти

Россия в октябре 2018 года добывала чуть более 11 млн баррелей нефти в сутки, опередив по этому показателю Саудовскую Аравию на 3,5%, следует из данных Росстата. Саудовская Аравия в октябре добывала ежесуточно более 10,6 млн баррелей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным статистики, в странах ОПЕК общая суточная добыча в октябре составляла 32,9 млн баррелей, в том числе в Ираке (занимает второе место по объемам добычи среди стран ОПЕК) - более 4,65 млн баррелей.

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в октябре достигла $555,6 за тонну (на 3,5% выше сентябрьского показателя). При этом цена на нефть марки Urals на мировом рынке составляла $578,6 за т (на 1,5% выше уровня сентября).

Согласно данным Росстата, доля нефти в общем объеме российского экспорта в январе-октябре 2018 года составила 29%, топливно-энергетических товаров - 45,1% (за аналогичный период 2017 года - 26,9% и 44,3% соответственно).

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