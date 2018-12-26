Главный аэропорт Камчатки закрыт из-за обледенения взлетно-посадочной полосы

26 декабря 2018 06:24 (UTC+04:00)

Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) в среду закрыт до 14:00 по местному времени из-за обледенения взлетно-посадочной полосы, сообщает министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты", - приводятся в сообщении слова главы краевого министерства Владимира Каюмова.

По словам Каюмова, самолет из Владивостока, который должен был приземлиться на Камчатке в среду в 8:15, сел на запасном аэродроме в Хабаровске. Такое же решение принял командир воздушного судна "Аэрофлота", которое следовало в Петропавловск-Камчатский из Москвы. Самолет авиакомпании "Аврора", который должен был выполнить рейс из Хабаровска на Камчатку, в воздух еще не поднимался.

Также задерживаются рейсы местных авиалиний в Тигиль, Палану и Тиличики.

Циклон ударил по Камчатке в ночь на вторник мокрым снегом и сильным ветром. Во власти стихии оказались юго-восток полуострова, в том числе и Петропавловск-Камчатский. По данным камчатского Гидрометеоцентра, в среду интенсивность осадков и сила ветра начнет постепенно снижаться, но о хорошей погоде на юге полуострова в течение ближайших трех дней говорить не приходится. 28 декабря к полуострову подойдет новый циклон, который принесет новую порцию осадков при сильном ветре. В нескольких районах края объявлена лавинная опасность. Занятия в школах Петропавловска-камчатского в среду отменены.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
Россия 24 декабря 18:22
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Камчатки
Россия 20 декабря 21:45
Азербайджанка признана самой красивой девушкой Камчатки 2018 года (ФОТО)
Стиль 6 декабря 15:57
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5
Россия 15 ноября 02:19
Вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
Россия 18 октября 02:02
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
Россия 15 октября 06:46
Лента новостей
Международный нефтяной консорциум готовит в Туркменистане тендер
Тендеры 07:06
Столб пепла высотой 3 км поднялся над вулканом Эбеко на Северных Курилах
Другие страны 06:23
В Британии предложили тестировать пилотов самолетов на сонливость
Европа 05:27
Президент Франции выступил с обращением к военнослужащим страны
Европа 04:35
Сирийские ПВО сбили восемь ракет при отражении атаки на пригороды Дамаска - СМИ
Арабские страны 03:44
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
Политика 02:11
В Казани неизвестный ранил двух человек из пистолета
Россия 01:39
Санта-Клаус раздал почти 7,3 млрд подарков и вернулся на Северный полюс
В мире 01:06
Число посетивших Азербайджан туристов выросло на 6%
Общество 00:22