Главный аэропорт Камчатки закрыт из-за обледенения взлетно-посадочной полосы

Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) в среду закрыт до 14:00 по местному времени из-за обледенения взлетно-посадочной полосы, сообщает министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты", - приводятся в сообщении слова главы краевого министерства Владимира Каюмова.

По словам Каюмова, самолет из Владивостока, который должен был приземлиться на Камчатке в среду в 8:15, сел на запасном аэродроме в Хабаровске. Такое же решение принял командир воздушного судна "Аэрофлота", которое следовало в Петропавловск-Камчатский из Москвы. Самолет авиакомпании "Аврора", который должен был выполнить рейс из Хабаровска на Камчатку, в воздух еще не поднимался.

Также задерживаются рейсы местных авиалиний в Тигиль, Палану и Тиличики.

Циклон ударил по Камчатке в ночь на вторник мокрым снегом и сильным ветром. Во власти стихии оказались юго-восток полуострова, в том числе и Петропавловск-Камчатский. По данным камчатского Гидрометеоцентра, в среду интенсивность осадков и сила ветра начнет постепенно снижаться, но о хорошей погоде на юге полуострова в течение ближайших трех дней говорить не приходится. 28 декабря к полуострову подойдет новый циклон, который принесет новую порцию осадков при сильном ветре. В нескольких районах края объявлена лавинная опасность. Занятия в школах Петропавловска-камчатского в среду отменены.

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