Россия приветствует заявления США о сокращении воинского контингента в Афганистане

Россия считает правильными намерения США сократить военное присутствие в Афганистане, но необходимо дождаться реальных шагов Вашингтона. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обратили внимание на сделанные руководством США заявления о предстоящем выводе из Афганистана до половины американского воинского контингента. Мы считаем это шагом в правильном направлении, способным приблизить начало мирного процесса. Остается только посмотреть, как это будет реализовано на деле, потому что ранее мы слышали немало того, что американцами на этом направлении не выполнялось", - сказала она.

Захарова отметила, что Россия неоднократно предупреждала США и их партнеров по международной коалиции в Афганистане об ошибочности ставки на военное решение афганской проблемы и говорила о "необходимости привлечения политико-дипломатических каналов для запуска инклюзивного мирного процесса в этой стране".

"Сегодня мы видим, что реальность заставила Вашингтон активизировать усилия по прекращению вооруженного противостояния и началу политического диалога между противоборствующими афганскими сторонами. Имеются в виду состоявшиеся на днях переговоры в Абу-Даби с участием представителей США, Саудовской Аравии, ОАЭ, Пакистана, движения талибов. В принципиальном плане мы приветствуем эти усилия и считаем важным, чтобы они носили транспарентный характер и учитывали интересы афганского народа, а также его соседей - государств региона, непосредственно испытывающих исходящие из Афганистана угрозы", - добавила дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около 7 тыс. американских военных. Речь идет примерно о половине 14-тысячного воинского контингента. На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что возвращение военных США из Афганистана начнется уже в течение нескольких недель.

В последние месяцы ряд стран принял участие в переговорах по урегулированию ситуации в Афганистане с привлечением движения "Талибан" (запрещено в РФ). Так, 17-18 декабря в Абу-Даби под патронажем ОАЭ прошли переговоры между талибами и представителями США. Участие во встречах приняли также делегации Саудовской Аравии и Пакистана. А 9 ноября состоялось второе заседание московского формата консультаций по Афганистану, в котором участвовали заместители министров иностранных дел, спецпредставители и наблюдатели более 10 стран, включая РФ и США.

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