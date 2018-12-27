Пассажирский поезд сбил двух мужчин в Московской области

27 декабря 2018 08:38 (UTC+04:00)

Пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург - Астрахань сбил двух мужчин, переходивших железнодорожные пути по настилу, один из них погиб. Об этом, как передает Trend, в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Сегодня в районе станции "47-й км" Рязанского направления пассажирским поездом сообщением Санкт-Петербург - Астрахань травмированы двое мужчин, один из которых - смертельно. Переход осуществлялся по настилу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работает транспортная полиция, которая выясняет обстоятельства произошедшего.

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