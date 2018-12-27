Россия готова заняться строительством железных дорог в Таиланде

Российские компании готовы принять участие в строительстве новых железнодорожных веток в Таиланде, а также поставлять в эту страну подвижной состав. Об этом сообщил на заседании российско-таиландской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает Trendсо ссылкой на ТАСС.

"В области транспорта и инфраструктуры российские предприятия готовы принять участие в строительстве новых веток железных дорог и поставках подвижного состава в рамках [таиландской] правительственной программы по развитию внутренней сети железных дорог с перспективами формирования транспортных коридоров с сопредельными странами", - сказал он.

По словам Мантурова, также российские компании готовы участвовать в проектах промышленной кооперации, в области цифровых технологий, медицины и биотехнологий. "Актуальным направлением сотрудничества может стать применение в Таиланде российских комплексных IT-решений в сфере компьютерной безопасности и технологий "умного города", включая управление движением и инфраструктурой в крупных городах. В дальнейшем эти решения можно будет масштабировать и предлагать другим странам региона", - сообщил российский министр.

Он также напомнил, что в сфере энергетики достигнуты договоренности между "Роснефтью" и таиландской компанией PTT о взаимных поставках нефти в объеме до 200 млн т до 2037 года. По линии "Роснефти", "Газпрома" и "Новатэка" совместно с РТТ прорабатываются будущие проекты в сфере сжиженного природного газа.

Госкорпорация "Росатом" в партнерстве с Kinetics Corporation проектируют циклотронно-радиохимический центр в провинции Накхон Найок, где будут производиться радиоактивные изотопы для ядерной медицины.

Кроме того, по словам Мантурова, Россия готова увеличить экспорт пшеницы и мясной продукции в Таиланд.

"Большой потенциал наращивания взаимного товарооборота мы видим в сельском хозяйстве. Со своей стороны, Россия готова увеличить экспорт своей продукции - в частности, пшеницы, мясной продукции", - сказал министр.