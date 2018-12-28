В России создали очки, позволяющие управлять роботом на расстоянии

28 декабря 2018 10:16 (UTC+04:00)

Очки, позволяющие оператору видеть "глазами" робота и управлять им на расстоянии, созданы в России, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора холдинга "Швабе" (входит в Ростех) Сергей Попов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я бы сказал, что они уже есть. Мы сейчас завершили работу по созданию места оператора для одного из роботизированных комплексов, которое включает как раз такие очки", - сказал Попов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в "Швабе" сообщали, что такие очки станут частью системы, которая позволяет распознавать цели, ориентироваться на местности и управлять роботом.

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