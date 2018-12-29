В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5,1

29 декабря 2018 03:59 (UTC+04:00)

Сейсмологи зарегистрировали ночью землетрясение магнитудой 5,1 рядом с Курильскими островами. Как передаёт Trend об этом сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Подземные толчки зафиксированы в 00:03 (16:03 мск в пятницу) с эпицентром в 113 км юго-восточнее острова Итуруп Большой Курильской гряды. Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители в поселке Малокурильское (остров Шикотан Большой Курильской гряды - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

По информации сейсмологов, землетрясение разрушений и повреждений не принесло, угрозы населению нет.

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