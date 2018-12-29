Россия и США будут делиться научным оборудованием на МКС

Новый формат исследований на Международной космической станции подразумевает более обширное использование партнерами "чужих" научных приборов, сообщил журналистам заместитель директора института по научной работе, космонавт, Герой России Олег Котов, передает РИА Новости.

"Есть оранжерея на американском сегменте, наши партнеры предлагают ее использовать в наших интересах. Это один из подходов, который сейчас активно развивается - переформатирование совместных научных исследований", - сказал Котов.

По его словам, все партнеры по МКС понимают, что приближается окончание цикла функционирования станции. Создание нового оборудования может занимать несколько лет, то есть отправка его на станцию произойдет незадолго до завершения работы МКС.

"Поэтому родилась такая мысль – давайте мы положим все оборудование, которое есть на станции и скажем, "используйте его, если оно вам подходит". Есть оранжерея. То же самое касается всего оборудования, которое присутствует на станции", - рассказал Котов, добавив, что для того, чтобы легитимировать такое взаимопользование, американскому сегменту даже присвоили статус национальной лаборатории.

"Часть экспериментов, которые проходят длительное время на станции, будет закрыта, чтобы освободить ресурсы для движения вперед. Меняется программа организации проведения экспериментов. Она будет проводиться более понятно с точки зрения конечной цели. Прикладные задачи должны быть решены, чтобы к моменту окончания полета станции у нас был хороший наработанные материал", - отметил Котов.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказывал РИА Новости, что планируется совместный с НАСА "пересмотр" логики экспериментов, проводимых на МКС. Результаты научной программу станции планировалось более плотно использовать для дальнейшего освоения Луны.

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