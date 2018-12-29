В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня, Турция - 15, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб - пять, Латакия - восемь, Хама - семь. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб - восемь, Хама - четыре, Латакия - три", - говорится в бюллетене.

Согласно сообщению, в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хомс одноименной провинции. Выдано 150 продовольственных наборов общим весом более 0,6 тонны.

В Минобороны добавили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.

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