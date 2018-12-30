Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Улан-Удэ

30 декабря 2018 08:35 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли в результате аварии вертолета в Улан-Удэ. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Улан-Удэ разбился вертолет. Четыре погибших, люди находились в вертолете", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, все находившиеся в вертолете погибли.

В ГУ МЧС по Бурятии информацию подтвердили. "Сейчас уточняем: действительно, упал вертолет в Улан-Удэ. Да, подтверждаем, крушение действительно произошло", - сказал ТАСС в пресс-службе ведомства.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, бригада территориального центра медицины катастроф.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Германии заявили, что "Северный поток - 2" не сделает ЕС односторонне зависимым от РФ
Европа 26 декабря 09:56
При крушении вертолета в Мексике погибли пять человек
Другие страны 25 декабря 23:12
В Португалии четыре человека погибли при крушении медицинского вертолета
Европа 16 декабря 07:38
В Конгрессе назвали желательной активизацию диалога законодателей РФ и США
США 11 декабря 09:53
На встрече по Сирии в Астане обсудят Идлиб
Арабские страны 28 ноября 09:53
В Стамбуле на жилой квартал упал военный вертолет: есть погибшие и раненые (ФОТО/ВИДЕО)
Турция 26 ноября 12:36
Лента новостей
В Бангладеш в день выборов погибли два человека
Другие страны 09:25
Власти Индонезии повысили уровень опасности из-за извержения вулкана на острове Бали
Другие страны 08:49
Венесуэла поможет Колумбии в расследовании подготовки покушения на Дуке
Другие страны 08:18
Колумбия рассматривает СЭЗ Алят в качестве хаба для экспорта своей продукции в Центральную Азию
Бизнес 08:00
В Азербайджане создаётся научно-исследовательский центр по безопасности дорожного движения
Экономика 07:30
В аэропорту США рухнул трап
США 07:17
В Колумбии расследуют возможную подготовку венесуэльцами покушения на президента
Другие страны 06:27
США и Китай начали выработку договоренности о торговле
США 06:04
Армия взяла под свой контроль несколько муниципалитетов близ Мехико
Другие страны 05:33