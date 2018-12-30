Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Улан-Удэ

Четыре человека погибли в результате аварии вертолета в Улан-Удэ. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Улан-Удэ разбился вертолет. Четыре погибших, люди находились в вертолете", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, все находившиеся в вертолете погибли.

В ГУ МЧС по Бурятии информацию подтвердили. "Сейчас уточняем: действительно, упал вертолет в Улан-Удэ. Да, подтверждаем, крушение действительно произошло", - сказал ТАСС в пресс-службе ведомства.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, бригада территориального центра медицины катастроф.

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