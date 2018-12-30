В Москве ограничили продажу алкоголя

В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков. Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Под запрет также попадут соки и газированные напитки в стеклянных бутылках.

Как пояснил глава городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, такие меры необходимы для избежания травм и правонарушений.

Чиновник также отметил, что подобные запреты традиционны для магазинов, которые находятся рядом с праздничными площадками.

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