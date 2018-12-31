Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4 км

Столб пепла на высоту до 4 км над уровнем моря выбросил в понедельник утром вулкан Шивелуч, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 метров.

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