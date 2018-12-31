В Магнитогорске ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме

31 декабря 2018 11:36 (UTC+04:00)

Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске, где произошле взрыв бытового газа в жилом доме, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС сообщил в понедельник губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"В Магнитогорске объявлен режим ЧС. Штаб возглавил губернатор", - написал он в своем канале в Telegram.

В городе проживает более 415 тыс. человек.

Взрыв произошел в жилом многоквартирном доме, в результате чего обрушился подъезд. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. На месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы. По последним данным, погибли три человека.

Согласно официальному паспорту десятиэтажного дома, опубликованному в свободном доступе, панельный десятиэтажный жилой дом по улице Карла Марка, 164 был построен в 1973 году. В 12 подъездах расположены 623 жилых помещения общей площадью 28 379,31 кв. м и девять нежилых помещений площадью 15 020,50 кв. м.

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