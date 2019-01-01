В Москве подорожают тарифы на воду и газ

1 января 2019 01:33 (UTC+04:00)

Тарифы на горячее, холодное водоснабжение и газ в Москве с 1 января стали дороже почти на 2%, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Теперь стоимость тарифа на горячее водоснабжение составляет 191 рубль 73 копейки за кубический метр. Ранее, в 2018 году, он составлял 188 рублей 53 копейки за кубометр. Тариф на питьевую воду также увеличивается до 38 рублей 70 копеек за кубический метр, тогда как в прошедшем году он стоил 38 рублей 06 копеек. В то же время, тариф на водоотведение теперь составляет 27 рублей 47 копеек за кубометр.

С 1 января 2019 года для столичных жителей меняется и ставка на газ, которая теперь составляет 6 рублей 74 копеек, а ставка тарифа на услугу отопления теперь равна 2318 рублям 59 копейкам за кубический метр.

Как уточняли ранее в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития, индексация тарифов на газ, отопление и горячее водоснабжение будет происходить 1 июля ежегодно. Исключением станет только 2019 год, для которого индексация коммунальных тарифов будет произведена не только с 1 июля, но и с 1 января, что обусловлено изменением ставки НДС. Так, до 2024 года эти услуги будут дорожать в среднем на 2-4% в год.

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