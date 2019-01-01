Пошлина на экспорт нефти из России понижается в 1,5 раза

1 января 2019 01:37 (UTC+04:00)

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 января понижается на 46,1 доллара, или в 1,5 раза, — до 89 долларов за тонну с 135,1 доллара за тонну в декабре, следует из документов Минэкономразвития РФ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября по 14 декабря 2018 года составила 60,47 доллара за баррель, или 441,4 доллара за тонну, сообщал Минфин.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлины на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции сжиженного углеводородного газа (СУГ) с 1 января обнуляется. Пошлина на высоковязкую нефть понижается до 8,9 доллара с 22,3 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понижается до 26,7 доллара за тонну, на темные — до 89 долларов за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина понижается до 26,7 доллара, прямогонного (нафта) — до 48,9 доллара с 74,3 доллара за тонну.

Пошлина на кокс понижается до 5,7 доллара с 8,7 доллара за тонну.

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