Умер певец Крис Кельми

Музыкант Крис Кельми скончался в Подмосковье первого января, сообщили РИА Новости в Наро-Фоминском морге, передает Trend.

Отмечается, что причины смерти артиста определит экспертиза.

Музыкант умер на 64-м году жизни.

Как рассказал РЕН ТВ директор певца Евгений Суслов, состояние здоровья Кельми долгое время вызывало "подозрения".

Крис Кельми (Анатолий Арьевич Кельми) — известный советский и российский певец и музыкант. Его авторству принадлежат такие песни как "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси". Он также написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах". Кельми был создателем групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также участником группы "Автограф".

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