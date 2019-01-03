Семь человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Тульской области

Семь человек пострадали в результате столкновения автобуса "Москва - Белгород" с грузовой машиной на трассе М-4 "Дон" в Тульской области. Это пассажиры автобуса, они доставлены в больницу Узловского района. Об этом, как передает Trend, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла в 00:15 мск 3 января на 212-м км трассы М-4. Рейсовый автобус "Москва - Белгород" столкнулся с грузовым автомобилем, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП пострадали семь пассажиров автобуса, их доставили в больницу Узловского района, шестеро из них госпитализированы, одного отпустили на амбулаторное лечение. Состояние пострадавших уточняется, детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в приемном отделении Узловской ЦРБ, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. "Одна женщина получила сложные травмы, ее состояние тяжелое, у остальных госпитализированных состояние средней степени тяжести", - сказала дежурная медсестра.

Всего автобусе, по информации пресс-службы, находились 54 человека. "Пассажиры продолжили поездку на другом автобусе. Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД", - добавили в пресс-службе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.