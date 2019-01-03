Правительство России выделит регионам 31,367 млрд рублей субвенций на лекарства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу распределения субвенций на 2019 год в объеме 31,367 млрд рублей из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на портале правительства РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Утвердить прилагаемое распределение в 2019 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов", - говорится в сообщении.

Ранее Дмитрий Медведев сообщал, что субвенции на лекарства для льготников в 2019 году будут проиндексированы и превысят сумму в 31 млрд рублей. По словам Медведева, такую социальную помощь в России получают около 3 млн человек.

В декабре 2018 года премьер-министр также отмечал, что по итогам 2018 года субвенции регионам РФ на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и питанием льготников и инвалидов превысят 34,5 млрд рублей.

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