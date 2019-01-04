Экспорт алюминия "Русалом" в 2018 году снизился на 1,6%

4 января 2019 13:44 (UTC+04:00)

"Русал" в 2018 году снизил экспорт алюминия на 1,6% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млн 816 тыс. тонн, следует из материалов РЖД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В декабре 2018 году "Русал" экспортировал 219, 4 тыс. тонн алюминия, что на 6,8% меньше, чем в ноябре этого года, и на 17,6% меньше, чем в аналогичный период 2017 года.

В апреле "Русал", En+ Group и другие компании Олега Дерипаски попали под американские санкции, которые означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. В январе-сентябре 2018 года "Русал" произвел 2,8 млн тонн первичного алюминия. До санкций компания отправляла на экспорт более 80% продукции.

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