Провоз более 430 тыс. опасных предметов в метро Москвы предотвратили в 2018 году

Сотрудники службы безопасности Московского метрополитена в 2018 году предотвратили перевозку почти 430 тыс. опасных предметов или в среднем примерно по 1,2 тыс. таких предметов в день, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Индивидуальная проверка пассажиров в досмотровых зонах метро в 2018 году помогла выявить более 430 тыс. опасных предметов, запрещенных к провозу в метро. Кроме того, за 2018 год с помощью специального оборудования инспекторы службы безопасности провели индивидуальный досмотр свыше 149 млн человек и порядка 72 млн единиц багажа", - говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы столичной подземки.

В пресс-службе отметили, что в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году в метро стали чаще досматривать пассажиров, в связи с чем вырос и штат инспекторов, привлеченных для работы на станциях. "Сейчас ежедневно проверку пассажиров осуществляют порядка 1,7 тыс. инспекторов, которые в день досматривают около 450 тыс. человек и свыше 220 тыс. единиц багажа", - отмечает пресс-служба.

Уточняется, что досмотр пассажиров с использованием нового оборудования происходит на всех станциях московского метро.

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