В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП

5 января 2019 21:14 (UTC+04:00)

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в субботу на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области: погибли трое взрослых и ребенок, еще один взрослый пострадал. Об этом, как передает Trend, сообщил РИА Новости представитель областного управления ГИБДД.

ДТП произошло в 15.45 по московскому времени на 556 километре федеральной автодороги М-5 "Урал".

"По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля Volvo с полуприцепом и легкового автомобиля Hyundai Elantra. В результате ДТП водитель Hyundai и три его пассажира — мужчина, женщина и ребенок — от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля Volvo получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи был отпущен", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что личности погибших устанавливаются. По факту автоаварии ГИБДД проводит проверку.

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