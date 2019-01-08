Посол РФ и замглавы МИД КНДР обсудили ядерную проблему

8 января 2019 10:29 (UTC+04:00)

Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в понедельник приняла посла России в этой стране Александра Мацегору, они обсудили ряд вопросов, связанных с решением ядерной проблемы Корейского полуострова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В сообщении российского посольства в КНДР на странице в Facebook говорится, что встреча состоялась по инициативе российского посла.

"Состоялась беседа, в ходе которой были обсуждены некоторые злободневные вопросы, связанные с поиском путей урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Цой Сон Хи подчеркнула, что тактика и стратегия внешнеполитического ведомства КНДР на денуклеаризационном треке будут целиком и полностью основаны на принципах, обозначенных руководителем страны Ким Чен Ыном в его новогодней речи", - говорится в сообщении.

Мацегора в свою очередь заявил, что в России поддерживают инициативы по ослаблению напряженности в Северо-Восточной Азии и комплексному решению корейских проблем с учетом озабоченностей всех сторон.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении подтвердил стремление к денуклеаризации, улучшению отношений с США и сотрудничеству с Южной Кореей.

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