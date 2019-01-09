Россия и Судан договариваются об упрощенном порядке захода военных кораблей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения с Суданом об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты обеих стран, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Одобрить представленный Минобороны России... проект Соглашения между правительством РФ и правительством Республики Судан об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты РФ и Республики Судан", - говорится в документе.

В частности, согласно проекту соглашения, "заход военных кораблей осуществляется после подачи уведомления, которое направляется... не позднее чем за семь рабочих дней до срока предполагаемого захода". Согласно проекту документа, в рамках соглашения "в территориальном море, внутренних водах и портах принимающего государства одновременно может находиться не более семи военных кораблей направляющего государства".

Из распоряжения следует, что члены экипажей кораблей направляющего государства при нахождении на территории принимающего могут сходить на берег без оружия. Также принимающее государство обеспечивает безопасность членов экипажей военных кораблей направляющего государства на время их временного пребывания на его территории. В том числе оно принимает меры по предупреждению и пресечению противоправных действий по отношению к членам экипажа.

Согласно распоряжению, военный корабль направляющего государства при совершении захода не может транспортировать оружие массового поражения, ядерное топливо, биологическое оружие, радиоактивные вещества, токсичные химикаты и наркотические средства.