Песков прокомментировал сообщения о вмешательстве России в выборы в Израиле

Россия не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться ни в какие выборы ни в одной стране мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Не читайте эти израильские СМИ. Об этом речи не идет и идти не может. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться ни в какие выборы ни в одной стране мира", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в израильских СМИ о том, что Россия может вмешаться в выборы в этой стране, которые намечены на апрель 2019 года, в том числе и через киберпространство.

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