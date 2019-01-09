Россия и Индия намерены продолжить координацию усилий в БРИКС

9 января 2019 17:25 (UTC+04:00)

Россия и Индия намерены продолжить взаимную координацию усилий в БРИКС и других международных форматах. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении российского дипведомства по итогам состоявшихся в Нью-Дели консультаций заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с первым заместителем главы МИД Индии Виджаем Кешавом Гокале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе встречи отмечен беспрецедентный характер российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, дана высокая оценка положительной динамике двусторонних отношений в различных областях, - отметили в министерстве. - Акцентировано намерение и далее координировать усилия двух стран на международной арене, в том числе в БРИКС и других многосторонних форматах".

В сообщении МИД также подчеркивается, что в ходе консультаций "с удовлетворением констатирована общность подходов России и Индии к актуальным глобальным и региональным проблемам, включая реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, - обратили внимание в МИД РФ. - Подробно обсуждены проблематика Организации по запрещению химического оружия, другие вопросы текущей повестки дня в области контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения".

Стороны подтвердили обоюдную "приверженность формированию полицентричного мироустройства, основанного на справедливых и демократических началах и принципе верховенства права", указывается в сообщении.

Рябков принял участие в международной конференции Raisina Dialogue, которая проходит в индийской столице 8-10 января. На полях конференции состоялась встреча замглавы МИД РФ с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид.

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