Пепловый шлейф вулкана Шивелуч распространился на запад

Вулканологи зафиксировали в четверг на камчатском вулкане Шивелуч столб пепла, выброшенный на высоту до 5 км, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Утром 10 января 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 5 тыс. м", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился в западном направлении. На пути его распространения населенные пункты отсутствуют. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что вулканологи в последний месяц фиксируют на Шивелуче очень высокую активность. По его склонам непрерывно сходят раскаленные лавины, наблюдаются частые пепловые выбросы на высоту до 7 км. Ученые не исключают, что все эти признаки могут быть предвестниками мощного извержения.

Высота вулкана Шивелуч - 3283 метра. В последний раз он извергался в 2010 году.

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