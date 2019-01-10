Россельхознадзор предложил ограничить вывоз красной икры в личных целях с Дальнего Востока

Россельхознадзор обратился в правительство РФ с предложением регламентировать объемы партий красной икры, которые россияне вывозят с Дальнего Востока в личных целях. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Законодательно четко не регламентирован объем партий икры для личного потребления. В этой связи в конце прошлого годы мы направили соответствующее письмо в правительство с просьбой рассмотреть возможность регулирования этого вопроса", - сказала она.

Мелано отметила, что пассажиры, вылетающие с Дальнего Востока, регулярно вывозят большие объемы красной икры в личных целях, которые в неделю могут достигать 50 т. Она подчеркнула, что, несмотря на то, что фактически такие объемы партий можно считать коммерческими, они не проходят ветеринарную сертификацию.

Представитель ведомства не уточнила, насколько может быть ограничен объем перевозок икры в личных целях. "Например, объем перевоза для личного пользования при международных перелетах составляет до 5 кг животноводческой и до 5 кг растительной продукции. Но опять же, это не предложение, а просто пример из практики", - отметила она.

Мелано также добавила, что при неконтролируемых перевозках возникают и другие проблемы, в том числе, связанные с фальсификацией красной икры. "Накануне в Подмосковье мы выявили большую партию икры неизвестного происхождения, которая как раз таким образом и доставлялась в регионы России. Она размешивалась с синтетической "икрой" и фасовалась в банки разных брендов", - рассказала представитель ведомства.

Она также добавила, что Россельхознадзор предлагал Роспотребнадзору провести совместную проверку красной икры, но пока не получил ответа.

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