"Роскосмос" планирует разместить станцию ГЛОНАСС на юге Индии

11 января 2019 10:46 (UTC+04:00)

"Роскосмос" планирует разместить наземную станцию системы ГЛОНАСС на юге Индии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Планируем установку станции ГЛОНАСС в Бангалоре", - рассказали в госкорпорации.

Ранее Россия и Индия подписали документы по взаимному размещению наземных станций сбора измерений российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС и индийской системы НавИК.

Российские станции ГЛОНАСС стоят в нескольких странах мира, а также в Антарктиде. При этом планируется взаимное размещение трех российских станций в Китае, и трех китайских в России.

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