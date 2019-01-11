Захарова подтвердила, что Россия и США прорабатывают встречу по ДРСМД

11 января 2019 15:04 (UTC+04:00)

Вопрос о проведении встречи представителей России и США по вопросам, связанным с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прорабатывается. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается ДРСМД, то сейчас прорабатывается возможность контактов с американской стороной на этот счет. Как сказал 9 декабря заместитель министра иностранных дел России господин [Сергей] Рябков, Москва хотела бы в ближайшее время возобновить содержательный диалог с США по контролю над вооружениями", - сказала Захарова.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.

Госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО 4 декабря в Брюсселе заявил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора.

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