В России создается единое пространство для соцуслуг

Единое информационное пространство ПФР, ФСС, Роструда и учреждений Медико-социальной экспертизы, работающее по принципу "одного окна", создается в РФ, его цель – улучшить систему предоставления мер соцзащиты, социальных услуг и государственной социальной помощи, рассказал журналистам министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По данным пресс-службы Минтруда РФ, вице-премьер Татьяна Голикова утвердила разработанный ведомством план мероприятий по повышению эффективности предоставления мер соцзащиты, социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также оптимизации деятельности Минтруда, Федеральной службы по труду и занятости, ПФР, ФСС, учреждений МСЭ.
План будет реализовываться в течение 2019-2021 годов. Ответственный исполнитель – Минтруд России.
Согласно плану, предоставление услуг будет базироваться на принципе "одного окна", отметил Топилин. Гражданин сможет обратиться в любую из перечисленных организаций и получить там весь комплекс услуг.
По словам министра, гражданин, например, признанный инвалидом, после проведения медико-социальной экспертизы в соответствующем учреждении будет иметь возможность одновременно подать заявление на назначение ежемесячной выплаты, которую назначает и выплачивает ПФР, и заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации, которое осуществляет ФСС, при том что в настоящее время это приходится делать в нескольких организациях.
План также предполагает улучшение информирования граждан о мерах социальной поддержки и порядке их получения. "Нашей задачей является обеспечение предоставления нуждающимся гражданам информации об оказываемой государственной социальной помощи и максимально удобные условия ее получения", - рассказал Топилин.
Он также заверил, что к 2020 году будет завершено полное внедрение единого контакт-центра для граждан. Современный контактный центр будет оказывать содействие гражданам в получении мер социальной поддержки на основании обращений по телефону, через интернет-сервисы, при этом не будет иметь значение, предоставляет ли меры соцподдержки, например ПФР или ФСС.
Также, по данным Минтруда, будет внедрено проактивное предоставление мер соцподдержки, в рамках которого на основании обработки данных информационная система при наступлении определенного события (например, рождение ребенка) самостоятельно предлагает гражданину одну или несколько мер социальной поддержки, с которыми связано событие, а гражданину остается только лишь согласиться с данным предложением.
"В результате реализации плана повысится качество и доступность мер социальной поддержки и социальных услуг для граждан, а целевым показателем данной деятельности будет максимальный охват действительно нуждающихся в помощи граждан фактическим ее предоставлением", – резюмировал Топилин.
В Минтруде также добавили, что основное финансирование мероприятий плана будет осуществляться за счет текущих расходов ПФР, ФСС, Роструда и Главного бюро МСЭ.
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