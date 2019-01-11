В России создается единое пространство для соцуслуг

Единое информационное пространство ПФР, ФСС, Роструда и учреждений Медико-социальной экспертизы, работающее по принципу "одного окна", создается в РФ, его цель – улучшить систему предоставления мер соцзащиты, социальных услуг и государственной социальной помощи, рассказал журналистам министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным пресс-службы Минтруда РФ, вице-премьер Татьяна Голикова утвердила разработанный ведомством план мероприятий по повышению эффективности предоставления мер соцзащиты, социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также оптимизации деятельности Минтруда, Федеральной службы по труду и занятости, ПФР, ФСС, учреждений МСЭ.